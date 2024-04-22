Hasil Coventry City vs Manchester United di Semifinal Piala FA 2023-2024: Menang Adu Penalti, Setan Merah ke Final

LONDON – Manchester United harus berusah payah mengatasi perlawanan Coventry City di Semifinal Piala FA 2023-2024. Bermain imbang 3-3 di waktu normal, Bruno Fernandes dan kolega menang dengan skor 4-2 di babaka du penalti.

Kemenangan ini sekaligus membawa Man United melaju ke partai final. Setan Merah akan bersua dengan Manchester City yang melibas Chelsea dengan skor 1-0 di semifinal lain.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Manchester United mampu menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Alejandro Garnacho pun nyaris membuat mereka unggul pada menit kelima, tetapi dia gagal menyepak bola dengan baik dari jarak dekat sehingga tendangannya mengarah ke sisi kanan gawang.

Pada menit 18, peluang emas didapatkan oleh Setan Merah -julukan Man United- lewat Marcus Rashford. Pemain Tim Nasional Inggris itu menerima umpan jauh Casemiro dengan baik dan langsung mensontek bola ke arah gawang, namun bisa ditepis oleh Bradley Collins.

Terus menekan, akhirnya Man United berhasil memecah kebuntuan pada menit 23 via gol Scott McTominay. Gelandang asal Skotlandia itu menyambut umpan silang Diogo Dalot dengan sontekannya untuk menjebol gawang Coventry. Skor berubah 1-0 untuk keunggulan tim asuhan Erik Ten Hag.

Di sisi lain, Coventry sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga menuju menit-menit akhir babak pertama. Serangan yang mereka lakukan selalu berhasil diputus Pasukan Manchester Merah sebelum masuk ke dalam kotak penalti. Sementara itu, Man United juga belum menciptakan peluang berbahaya lagi setelah unggul satu gol.

Pada menit 45+1, Man United berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Harry Maguire yang menanduk bola hasil sepak pojok Bruno Fernandes. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.