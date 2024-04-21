Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Diprediksi Lengkapi Peserta Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |15:51 WIB
3 Negara yang Diprediksi Lengkapi Peserta Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!
3 Negara yang Diprediksi Lengkapi Peserta Perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

ADA 3 negara yang diprediksi lengkapi peserta perempatfinal Piala Asia U-23 2024, dan yang menarik salah satunya adalah Timnas Indonesia U-23. Tiga slot tersisa itu pun akan diperebutkan di matchday pamungkas Grup A dan C yang akan berlangsung pada malam ini, Minggu (21/4/2024) dan besok Senin 22 April 2024.

Seperti yang diketahui, sejauh ini sudah ada lima tim yang dipastikan lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Dari Grup A baru Qatar U-23 yang dipastikan menjadi juara grup.

Lalu di Grup B ada Korea Selatan U-23 dan Jepang U-23. Terakhir dari Grup D ada Uzbekistan U-23 dan Vietnam U-23.

Khusus Grup B dan D baru akan ditentukan siapa juara dan runner up-nya pada laga pamungkas fase grup. Jadi, memang hanya ada tiga slot yang tersisa yang mana akan diperebutkan oleh satu tim dari Grup A dan Grup C. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Negara yang Diprediksi Lengkapi Peserta Perempatfinal Piala Asia U-23 2024:

3. Thailand

Timnas Thailand U-23

Thailand memiliki kans besar untuk lolos ke perempatfinal. Sebab saat ini mereka bertengger di peringkat kedua Grup B dengan 3 poin.

Pada laga pamungkas Grup B, Thailand U-23 akan melawan Tajikistan U-23 yang merupakan tim terlemah di grup tersebut. Andai menang, maka Thailand U-23 bisa menyusul Vietnam U-23 ke 8 besar

Halaman:
1 2
      
