HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Ini di Vision+! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:00 WIB
Live Malam Ini di Vision+! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 sudah dirilis. Laga yang digelar pada Minggu, (21/4/2024) pukul 22.30 WIB ini dapat Anda saksikan di RCTI dan Vision+.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 krusial bagi kedua. Sebab, laga ini menentukan nasib mereka di ajang dua tahunan ini.

Timnas Indonesia U-23 menang 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024)

Timnas Indonesia U-23 lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024 dengan cukup hasil imbang kontra Timnas Yordania U-23. Sementara Timnas Yordania U-23, wajib menang plus berharap di laga lain Timnas Australia U-23 gagal menang melawan Timnas Qatar U-23.

Saksikan pertandingan sengit Indonesia vs Yordania dengan berlangganan paket Vision+ Premium Sports senilai Rp 40.000/30 hari. Dengan berlangganan Vision+ Premium Sports, Anda dapat menikmati akses untuk menonton siaran langsung pertandingan Indonesia di Piala Asia U-23 dan pertandingan olahraga kelas dunia lainnya seperti BWF, MotoGP, WSBK, Roshn Saudi League, dan lainnya.

Mari dukung Timnas Indonesia U-23 melawan Timnas Yordania U-23 pada Minggu, 21 April 2024. Saksikan laga terakhir di fase Grup A ini secara live streaming di Vision+ yang dapat diakses di sini.

