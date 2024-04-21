Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia U-23 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Vision+, Pulang Kampung atau ke Perempatfinal?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |13:45 WIB
Piala Asia U-23 2024: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Vision+, Pulang Kampung atau ke Perempatfinal?
Berikut link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024 dapat disaksikan di Vision+, tepatnya klik di sini. Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 yang merupakan matchday pamungkas Grup A Piala Asia U-23 2024 digelar di Stadion Abdullah Bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu (21/4/2024) pukul 22.30 WIB.

Pertandingan ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia U-23. Sebab, mereka harus menang atau minimal memperoleh hasil imbang untuk melaju ke perempatfinal Piala Asia U-23 untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke perempatinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

Di sisi lain, Yordania wajib meraih kemenangan jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, Timnas Indonesia U-23 berada di posisi dua klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan tiga poin, unggul dua angka dari Yordania U-23 di tempat ketiga.

Skuad Garuda Muda datang ke pertandingan ini dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Timnas Australia U-23 di laga kedua. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, optimistis timnya bisa meraih hasil positif melawan Yordania. Ia mengatakan timnya telah berlatih keras dan siap bertanding meraih tiket ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Dukungan penuh dari para suporter di Indonesia juga diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Mari kita dukung Timnas Indonesia U-23 agar dapat menorehkan sejarah di Piala Asia U-23 2024!

Saksikan perjuangan Garuda Muda selanjutnya pada Minggu, 21 April 2024 secara live streaming di Vision+ yang dapat diakses di sini. Dukung Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Yordania!

Halaman:
1 2
      
