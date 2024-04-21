Timnas Indonesia U-23 di Ambang Tembus Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Saksikan Perjuangannya di Vision+

TIMNAS Indonesia U-23 akan melakoni laga hidup mati melawan Timnas Yordania U-23 pada Minggu (21/4/2024) malam nanti. Pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, ini menjadi penentu langkah Garuda Muda ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Indonesia U-23 saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup A dengan 3 poin dari dua laga. Kemenangan atas Yordania akan mengantarkan Indonesia ke perempatfinal. Adapun daftar negara yang telah Lolos ke perempatfinal:

1. Qatar (tuan rumah)

2. Korea Selatan

3. Jepang

4. Uzbekistan

5. Vietnam

Meski diunggulkan, Garuda Muda tak ingin lengah. Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil maksimal dan pantang menyerah. Dukungan penuh dari suporter Indonesia di Qatar diharapkan menjadi motivasi tambahan.

Mampukah Timnas Indonesia U-23 menyusul Qatar, Korsel, Jepang, dan Arab Saudi ke perempatfinal? Mari dukung Timnas Indonesia U-23 melawan Yordania pada Minggu, 21 April 2024. Saksikan laga terakhir di fase grup A ini secara live streaming di Vision+ yang dapat diakses di sini.

