HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Vision+ Gandeng Telkomsel Gelar Nonton Bareng Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:55 WIB
Vision+ Gandeng Telkomsel Gelar Nonton Bareng Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024
Ikuti nobar Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 bersama Vision+. (Foto: Vision+)
PIALA Asia U-23 2024 telah memasuki fase krusial, di mana Timnas Indonesia U-23 akan melakoni laga terakhir di penyisihan Grup A melawan Timnas Yordania U-23 pada Minggu, 21 April 2024. Pertandingan ini menjadi penentu nasib Timnas Indonesia U-23, apakah mereka akan melaju ke babak perempatfinal atau angkat koper lebih awal.

Timnas Indonesia U-23 saat ini berada di posisi kedua klasemen Grup A dengan 3 poin, hasil dari satu kemenangan dan satu kekalahan. Di sisi lain, Yordania U-23 berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Kemenangan atas Yordania U-23 menjadi jalan mutlak bagi Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke perempatfinal.

Timnas Indonesia U-23

Jika melihat statistik dan performa Timnas Indonesia U-23 di turnamen ini, pertandingan diprediksi berjalan sengit. Kemenangan tipis diprediksi diraih Timnas Indonesia U-23 dengan hasil 1-0 atas Yordania U-23.

Bagi pencinta sepakbola yang ingin mendukung Timnas Indonesia U-23 dan merasakan keseruan nobar bersama, Vision+ berkolaborasi dengan Telkomsel mengadakan acara nonton bareng seru di Kedai Kopi Tjan. Nobar ini akan berlangsung pada Minggu, 21 April 2024 mulai pukul 19.30 WIB. Dukung Timnas Indonesia U-23 dan nikmati berbagai aktivitas seru seperti quiz dan giveaway!

Bagi yang tidak bisa hadir nobar di Kedai Kopi Tjan, jangan khawatir! Anda dapat menonton pertandingan Timnas Indonesia U-23 melawan Yordania melalui live streaming di Vision+ yang bisa diakses di sini.

Lebih menarik lagi, bagi Anda pelanggan Telkomsel, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium Sports 30 hari dengan harga spesial hanya Rp. 26.000,- di aplikasi MyTelkomsel.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

