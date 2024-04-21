Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |10:48 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 meraih hasil gemilang di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan mengalahkan Timnas Australia U-23 1-0. Kemenangan ini membawa Garuda Muda ke posisi kedua pada klasemen Grup A dengan perolehan 3 poin, tepat di bawah Qatar U-23.

Namun, perjuangan para pemain muda Indonesia belum berakhir. Di matchday terakhir Grup A yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu 21 April 2024, Garuda Muda akan menghadapi Yordania U-23, tim yang tidak kalah kuat.

Timnas Indonesia U-23

Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-23 tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah diraih. Yordania U-23 adalah lawan yang tangguh dan memiliki pemain-pemain berkualitas. Mereka pasti akan tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan di pertandingan ini.

Sebelumnya, Yordania U-23 menghadapi Qatar U-23 dengan skor akhir 1-2. Akankah Yordania U-23 tampil apik melawan Timnas Indonesia U-23?

Saksikan perjuangan Garuda Muda selanjutnya pada Minggu, 21 April 2024 secara live streaming di Vision+ yang dapat diakses di sini. Dukung Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Yordania!

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,- /30 hari (khusus untuk pelanggan baru).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638417/atlet-triathlon-andy-wibowo-kepincut-teknologi-sepatu-lari-karya-anak-bangsa-bnx.webp
Atlet Triathlon Andy Wibowo Kepincut Teknologi Sepatu Lari Karya Anak Bangsa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Teja Paku Alam Beri Peringatan Keras Jelang Duel Panas Bali United vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement