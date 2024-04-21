Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Yordania U-23 di Piala Asia U-23 2024, Klik di Sini!

TIMNAS Indonesia U-23 meraih hasil gemilang di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 dengan mengalahkan Timnas Australia U-23 1-0. Kemenangan ini membawa Garuda Muda ke posisi kedua pada klasemen Grup A dengan perolehan 3 poin, tepat di bawah Qatar U-23.

Namun, perjuangan para pemain muda Indonesia belum berakhir. Di matchday terakhir Grup A yang akan berlangsung pada hari ini, Minggu 21 April 2024, Garuda Muda akan menghadapi Yordania U-23, tim yang tidak kalah kuat.

Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-23 tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang telah diraih. Yordania U-23 adalah lawan yang tangguh dan memiliki pemain-pemain berkualitas. Mereka pasti akan tampil habis-habisan untuk meraih kemenangan di pertandingan ini.

Sebelumnya, Yordania U-23 menghadapi Qatar U-23 dengan skor akhir 1-2. Akankah Yordania U-23 tampil apik melawan Timnas Indonesia U-23?

Saksikan perjuangan Garuda Muda selanjutnya pada Minggu, 21 April 2024 secara live streaming di Vision+ yang dapat diakses di sini. Dukung Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan atas Yordania!

