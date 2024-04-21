Petinggi Juventus Isyaratkan Depak Massimiliano Allegri

DIREKTUR Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, bicara mengenai masa depan Massimiliano Allegri. Ia mengatakan saat ini manajemen tim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait kelanjutan masa depan sang pelatih.

Giuntoli sendiri menyatakan kalau sampai saat ini mereka senang dengan kinerja juru taktik asal Italia tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan juga Juventus akan menunjuk pelatih lain untuk musim depan.

Masa depan Allegri menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya, masa depan pelatih berusia 56 tahun itu masih belum menemukan titik cerah seiring kontraknya yang akan habis pada Juni 2025.

Banyak spekulasi yang menyebut kalau Allegri akan didepak dari Juventus pada musim panas ini. Situasi itu tak luput dari melempemnya performa Si Nyonya Tua -julukan Juventus. Mereka juga sudah kalah dalam perburuan Scudetto musim ini.

Yang terbaru, Juventus harus bermain imbang 2-2 melawan Cagliari dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Hasil ini membuat mereka gagal memperkecil jarak dari AC Milan yang ada di posisi dua. Saat ini Si Nyonya Tua duduk di posisi tiga dengan 64 poin, terpaut lima angka dari Rossoneri -julukan AC Milan.

Walau begitu, Giuntoli menyampaikan pihaknya masih senang dengan Allegri yang dirasa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana Juventus bisa tetap meraih hasil terbaik untuk menjaga asa mentas di Liga Champions musim depan.