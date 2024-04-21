Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Barcelona: Xavi Hernandez Wajibkan Blaugrana Menang di Santiago Bernabeu

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |23:09 WIB
Real Madrid vs Barcelona: Xavi Hernandez Wajibkan Blaugrana Menang di Santiago Bernabeu
Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez (Foto: La Liga)
A
A
A

MADRID – Barcelona akan bertamu ke markas Real Madrid di pekan ke-32 Liga Spanyol 2023-2024, Senin (22/4/2024) dini hari WIB. Xavi Hernandez mewajibkan timnya untuk meraih kemenangan di Santiago Bernabeu.

Xavi mengatakan tiga poin harus didapatkan Barcelona agar mereka bisa memberikan tekanan pada sang rival bebuyutan. Seperti diketahui, Barcelona dan Real Madrid masih bersaing ketat dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol musim ini.

Saat ini, Blaugrana -julukan Barcelona- tengah duduk di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol 2023/2024 dengan koleksi 70 poin dari 31 pertandingan. Mereka tertinggal delapan angka dari Vinicius Jr dan kolega yang bercokol di puncak klasemen.

Oleh karena itu, dengan tujuh pertandingan tersisa, Xavi menyebut laga bertajuk El Clasico ini sangat penting bagi timnya. Menurutnya, timnya wajib mengalahkan Los Blancos -julukan Madrid- demi bisa memberi tekanan pada sang rival dalam upaya mereka untuk mempertahankan gelar juara Liga Spanyol di musim ini.

“Bagi kami ini adalah pertandingan paling penting musim ini. Kami harus menang untuk memberi tekanan pada pemimpin klasemen,” kata Xavi dilansir dari France24, Minggu (21/4/2024).

“Kami sangat menghormati Real Madrid, mereka hanya kalah satu kali dari 31 pertandingan, angka mereka luar biasa. Kami tidak mempunyai angka-angka buruk di Liga Spanyol tapi, kami mendapat empat poin lebih sedikit dibandingkan ketika kami menjadi pemimpin musim lalu (pada tahap ini),” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638693/inews-media-group-finis-posisi-3-di-turnamen-sepak-bola-media-cup-2025-plb.webp
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Turnamen Sepak Bola Media Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/30/pelatih_timnas_futsal_indonesia_hector_souto_kana.jpg
Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Australia: Uji Coba Serius Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement