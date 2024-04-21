Real Madrid vs Barcelona: Xavi Hernandez Wajibkan Blaugrana Menang di Santiago Bernabeu

MADRID – Barcelona akan bertamu ke markas Real Madrid di pekan ke-32 Liga Spanyol 2023-2024, Senin (22/4/2024) dini hari WIB. Xavi Hernandez mewajibkan timnya untuk meraih kemenangan di Santiago Bernabeu.

Xavi mengatakan tiga poin harus didapatkan Barcelona agar mereka bisa memberikan tekanan pada sang rival bebuyutan. Seperti diketahui, Barcelona dan Real Madrid masih bersaing ketat dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol musim ini.

Saat ini, Blaugrana -julukan Barcelona- tengah duduk di posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol 2023/2024 dengan koleksi 70 poin dari 31 pertandingan. Mereka tertinggal delapan angka dari Vinicius Jr dan kolega yang bercokol di puncak klasemen.

Oleh karena itu, dengan tujuh pertandingan tersisa, Xavi menyebut laga bertajuk El Clasico ini sangat penting bagi timnya. Menurutnya, timnya wajib mengalahkan Los Blancos -julukan Madrid- demi bisa memberi tekanan pada sang rival dalam upaya mereka untuk mempertahankan gelar juara Liga Spanyol di musim ini.

“Bagi kami ini adalah pertandingan paling penting musim ini. Kami harus menang untuk memberi tekanan pada pemimpin klasemen,” kata Xavi dilansir dari France24, Minggu (21/4/2024).

“Kami sangat menghormati Real Madrid, mereka hanya kalah satu kali dari 31 pertandingan, angka mereka luar biasa. Kami tidak mempunyai angka-angka buruk di Liga Spanyol tapi, kami mendapat empat poin lebih sedikit dibandingkan ketika kami menjadi pemimpin musim lalu (pada tahap ini),” tambahnya.