Penyebab Chelsea Kalah 0-1 dari Manchester City di Semifinal Piala FA 2023-2024

PENYEBAB Chelsea kalah 0-1 dari Manchester City di semifinal Piala FA 2023-2024 terungkap. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, menilai Chelsea seharusnya mendapat penalti dalam laga itu.

Ya, Chelsea gagal melaju ke final Piala FA 2023-2024 setelah menelan kekalahan 0-1 dari Manchester City. Pertandingan semifinal Piala FA tersebut berlangsung di Wembley Stadium, Sabtu 20 April 2024 malam WIB.

Dalam laga tersebut, Chelsea mendapat peluang untuk mencetak gol setelah tendangan bebas Cole Palmer mengenai tangan Jack Grealish. Namun, wasit tak menganggap Jack Grealish melakukan handball sehingga membuat Chelsea tidak mendapat penalti.

Menjelang akhir babak kedua, Manchester City pun memastikan satu tempat di final Piala FA musim ini. Kepastian itu didapat usai Bernardo Silva (84') menjadi pahlawan kemenangan The Citizens -julukan Manchester City.

Usai laga, Mauricio Pochettino pun menyoroti keputusan wasit yang tak memberikan penalti kepada Chelsea. Ia menilai seharusnya wasit melihat tayangan ulang VAR untuk mengetahui lebih jelas pelanggaran yang dibuat Jack Grealish.

"Saya tidak memiliki pandangan yang baik, dari garis tepi lapangan sulit untuk melihat apakah itu penalti. Saya berbicara dengan wasit di akhir pertandingan karena setelah Jesus (Perez) dan staf saya mengatakan bahwa itu adalah penalti," kata Mauricio Pochettino, dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (21/4/2024).