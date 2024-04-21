Hasil Manchester City vs Chelsea di Semifinal Piala FA 2023-2024: Bernardo Silva Bawa The Citizens ke Partai Puncak

MANCHESTER City sukses mengatasi Chelsea di semifinal Piala FA 2023-2024. Bermain di Stadion Wembley, Minggu (21/4/2023) dini hari WIB, The Citizens menang tipis dengan skor akhir 1-0.

Satu-satunya gol tercipta di laga ini adalah kreasi Bernardo Silva. Meski demikian, gol itu cukup untuk membawa pasukan Pep Guardiola melaju ke partai puncak.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit-menit awal. Manchester City dan Chelsea sama-sama langsung bermain dengan tempo cepat demi mencuri gol.

Peluang demi peluang diciptakan kedua tim di babak pertama. Namun masih belum ada gol tercipta hingga memasuki menit ke-30.

Manchester City terus menggempur pertahanan Chelsea di menit-menit akhir babak kedua. Namun, skor kacamata bertahan sampai turun minum.