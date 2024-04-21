Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Lolos ke Final Piala FA 2023-2024, Guardiola Malah Mengeluh soal Jadwal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |07:36 WIB
Manchester City Lolos ke Final Piala FA 2023-2024, Guardiola Malah Mengeluh soal Jadwal
Laga Manchester City vs Chelsea. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, malah mengeluh soal jadwal usai timnya dipastikan lolos ke final Piala FA 2023-2024. Dia jengkel melihat minimnya waktu istirahat yang didapat timnya.

Ya, Manchester City memastikan satu tempat di final Piala FA 2023-2024. Kepastian itu didapat usai Manchester City sukses meraih kemenangan 1-0 atas Chelsea di semifinal Piala FA yang berlangsung di Wembley Stadium, Sabtu 20 April 2024 malam WIB.

Manchester City vs Chelsea

Gol tunggal The Citizens -julukan Manchester City- dicetak oleh Bernardo Silva. Dia jadi pahlawan kemenangan Man City usai membobol gawang The Blues -julukan Chelsea- pada menit ke-84.

Meski Manchester City melaju ke final Piala FA musim ini, Guardiola mengeluhkan minimnya waktu istirahat yang didapatkan Phil Foden cs. Ia menjelaskan usai tersingkir dari Liga Champions, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan hanya diberi satu hari waktu istirahat sebelum tampil di semifinal Piala FA.

"Saya tidak mengerti bagaimana kami bisa bertahan hari ini. Orang-orang tidak dapat membayangkan betapa terpukulnya keluar dari Liga Champions,” ujar Guardiola, dikutip dari Manchester Evening News, Minggu (21/4/2024).

“Mengapa tidak memberi kami satu hari lagi agar para pemain bisa pulih pada Minggu?" lanjutnya.

