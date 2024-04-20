Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Indonesia Ledek Timnas Thailand U-23 yang Dibantai Arab Saudi U-23 5-0 di Piala Asia U-23 2024: Katanya King ASEAN!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |07:28 WIB
Timnas Thailand U-23 dibuat babak belur 5-0 oleh Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagam/changsuek)
Timnas Thailand U-23 dibuat babak belur 5-0 oleh Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagam/changsuek)
MASYARAKAT Indonesia meledek Timnas Thailand U-23 yang dibantai Arab Saudi 5-0 di Piala Asia U-23 2024. Netizen Tanah Air pun mengejek Thailand U-23 yang kerap disebut Rajanya Asia Tenggara alias King ASEAN, tetapi justru babak belur di matchday kedua Grup C tersebut.

Ya, Thailand U-23 baru saja bersua Arab Saudi U-23 di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 19 April 2024. Sebelum pertandingan tersebut, Thailand U-23 sejatinya tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi.

Bagaimana tidak, Thailand U-23 mampu membungkam Irak U-23 dengan skor meyakinkan 2-0. Berkat kemenangan atas Irak U-23, tim Gajah Perang muda itu pun dijagokan untuk bisa menang atas Arab Saudi U-23.

Nahasnya, semua itu hanya prediksi semata. Sebab Thailand U-23 justru babak belur dihajar Arab Saudi U-23. Bahkan Thailand U-23 sudah kebobolan ketika laga baru berjalan empat menit.

Timnas Thailand U-23 vs Arab Saudi U-23

Pada babak pertama, Thailand U-23 dibuat hancur 3-0 oleh Arab Saudi. Lalu dua gol tambahan dicetak Arab Saudi U-23 untuk semakin mengubur Thailand U-23 di laga tersebut.

Menanggapi kekalahan Thailand U-23 tersebut, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meledek pasukan Issara Sritaro tersebut. Masyarakat Indonesia tepatnya meledek Thailand yang kerap disebut King ASEAN tapi justru tak berdaya melawan Arab Saudi U-23.

