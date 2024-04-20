Hasil Piala Asia U-23 2024 Semalam: Timnas Thailand U-23 Dibantai Arab Saudi U-23, Jepang U-23 Bungkam UEA U-23

HASIL Piala Asia U-23 2024 semalam menyajikan empat pertandingan menarik yang berasal dari Grup B dan C. Seperti halnya Timnas Thailand U-23 yang kena bantai Arab Saudi 5-0 sampai Timnas Jepang U-23 yang sukses membungkam Uni Emirat Arab (UEA) U-23 dengan kemenangan 2-0.

Seperti yang diketahui, empat laga baru saja dimainkan sedari Jumat 19 April 2024 malam WIB sampai Sabtu (20/4/2024) dini har WIB. Hasilnya dua tim dari Grup B sudah memastikan diri lanjut ke babak perempatfinal.

Kedua tim itu adalah Timnas Jepang U-23 dan Timnas Korea Selatan U-23. Kedua tim sama-sama memetik kemenangan di matchday kedua Grup B Piala Asia U-23 2024.

Timnas Jepang U-23 berhasil membungkam UEA U-23 untuk merebut tiga poin kedua mereka. Jepang U-23 yang memiliki 6 poin kini bertengger di posisi kedua.

Sedangkan Korea Selatan U-23 sejatinya juga mengoleksi 6 poin usai menang 2-0 atas China U-23. Namun tim berjuluk Taeguk Warriors muda itu unggul dalam hal poin fair play, sehingga berhak menempati urutan pertama.

Selanjutnya, Jepang U-23 dan Korea Selatan U-23 akan saling bertemu di laga pamungkas Grup B. Pertandingan yang digelar pada Senin 22 April 2024 itu akan menjadi laga perebutan juara Grup B.