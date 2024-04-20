Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024: Dibantai 5-0, Nasib Gajah Perang di Ujung Tanduk!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:55 WIB
Hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024: Dibantai 5-0, Nasib Gajah Perang di Ujung Tanduk!
Berikut hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@changsuek_th)
A
A
A

HASIL Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifa International Stadium, Sabtu (20/4/2024) dini hari WIB sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Thailand U-23 kalah 0-5 dari Arab Saudi U-23!

Gol-gol Arab Saudi U-23 dalam laga ini dilesakkan Yahya pada menit keempat, Al-Ghamdi (45+1) serta hattrick dari Abdullah Hadi Radif (45+7’, 52’ dan 73’). Berkat kemenangan ini, Arab Saudi U-23 dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Timnas Thailand U-23 kalah 0-5 dari Timnas Arab Saudi U-23

Arab Saudi U-23 tercatat memenangkan dua laga awal Grup B. Sebelumnya di matchday pertama, wakil Asia Barat ini menggilas Tajikistan U-23 dengan skor 4-2.

Di babak perempatfinal, Arab Saudi U-23 yang hampir pasti menyegel status juara Grup C, akan menantang runner-up Grup D. Jika melihat kekuatan lawan saat ini, runner-up Grup D kemungkinan ditempati Timnas Vietnam U-23.

Lantas, bagaimana dengan Thailand U-23? Kekalahan telak 0-5 dari Arab Saudi U-23 membuat posisi mereka tertekan.

Setelah melalui dua pertandingan, Thailand duduk di posisi dua dengan tiga angka. Selintas, posisi ini masih aman bagi mereka untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.jpg
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Vinicius Minta Maaf Usai Insiden Ngamuk saat Digantikan di Partai El Clasico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement