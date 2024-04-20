Hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024: Dibantai 5-0, Nasib Gajah Perang di Ujung Tanduk!

Berikut hasil Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@changsuek_th)

HASIL Timnas Thailand U-23 vs Timnas Arab Saudi U-23 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifa International Stadium, Sabtu (20/4/2024) dini hari WIB sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Thailand U-23 kalah 0-5 dari Arab Saudi U-23!

Gol-gol Arab Saudi U-23 dalam laga ini dilesakkan Yahya pada menit keempat, Al-Ghamdi (45+1) serta hattrick dari Abdullah Hadi Radif (45+7’, 52’ dan 73’). Berkat kemenangan ini, Arab Saudi U-23 dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Arab Saudi U-23 tercatat memenangkan dua laga awal Grup B. Sebelumnya di matchday pertama, wakil Asia Barat ini menggilas Tajikistan U-23 dengan skor 4-2.

Di babak perempatfinal, Arab Saudi U-23 yang hampir pasti menyegel status juara Grup C, akan menantang runner-up Grup D. Jika melihat kekuatan lawan saat ini, runner-up Grup D kemungkinan ditempati Timnas Vietnam U-23.

Lantas, bagaimana dengan Thailand U-23? Kekalahan telak 0-5 dari Arab Saudi U-23 membuat posisi mereka tertekan.

Setelah melalui dua pertandingan, Thailand duduk di posisi dua dengan tiga angka. Selintas, posisi ini masih aman bagi mereka untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-23 2024.