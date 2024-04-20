Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Calon Lawan Timnas Indonesia U-23!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:34 WIB
4 Negara yang Lolos Perempatfinal Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Calon Lawan Timnas Indonesia U-23!
Timnas Korea Selatan U-23, 1 dari 4 negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)
A
A
A

SEBANYAK 4 negara yang lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Meski mayoritas tim baru memainkan dua pertandingan di fase grup, sebanyak empat negara di antaranya sudah memesan tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

Kemenangan di dua laga awal membuat negara-negara di bawah ini sudah menyegel tempat di babak delapan besar. Lantas, negara mana saja yang dimaksud?

Berikut 4 negara yang dipastikan lolos perempatfinal Piala Asia U-23 2024:

4. Timnas Qatar U-23

Timnas Qatar U-23

The Maroons -julukan Timnas Qatar U-23- menjadi tim pertama yang memastikan tempat di perempatfinal Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat setelah Ali Sabah dan kawan-kawan menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23 dan menumbangkan Yordania U-23 (2-1) di dua laga awal.

Tak sekadar lolos, Timnas Qatar U-23 pun dipastikan finis sebagai juara Grup A. Di perempatfinal, mereka akan menantang runner-up Grup B yang akan ditempati Korea Selatan U-23 atau Jepang U-23.

3. Timnas Arab Saudi U-23

Timnas Arab Saudi U-23

Status juara bertahan membuat Arab Saudi U-23 tampil superior di dua laga awal Grup C Piala Asia U-23 2024. Berturut-turut, tim Asia Barat ini menggilas Tajikistan 4-2 dan menghancurkan Thailand 5-0.

Hasil ini membuat Arab Saudi U-23 memuncaki klasemen sementara Grup C Piala Asia U-23 2024 dengan enam angka. Arab Saudi U-23 pun dipastikan takkan tergeser dari posisi dua besar setelah kemenangan atas Thailand.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
