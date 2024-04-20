Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gagal Kejar Selisih Gol di Kandang Atalanta, Jurgen Klopp Salahkan Liverpool yang Main Tak Tenang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:02 WIB
Gagal Kejar Selisih Gol di Kandang Atalanta, Jurgen Klopp Salahkan Liverpool yang Main Tak Tenang
Kemenangan 1-0 atas Atalanta di leg kedua perempatfinal tak dapat antarkan Liverpool lolos ke semifinal Liga Europa 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

GERGAMO - Liverpool berhasil menang atas Atalanta di leg kedua perempatfinal Liga Europa 2023-2024. Sayangnya, kemenangan 1-0 itu tak mampu membawa The Reds lolos ke semifinal lantaran mereka tetap kalah secara agregat dengan skor 1-3.

Menurut pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, timnya bisa saja mengejar selisih gol dari kekalahan 0-3 di leg pertama. Namun, Liverpool yang bermain tidak tenang membuat mereka hanya bisa mencetak satu gol saja di markas Atalanta, Jumat (19/4/2024) dini hari WIB.

Usai laga, Klopp melihat Liverpool tampil dengan beban berat untuk bisa membalikan keadaan. Secara keseluruhan Klopp sejatinya puas dengan semangat juang para pemain Liverpool, namun tekanan yang besar membuat permainan mereka pun tak tenang.

“Jelas sekali bahwa kami memberikan rintangan yang sangat besar bagi diri kami sendiri. Saya sangat menyukai permainan malam ini dengan hasrat dan kekuatan yang ditunjukkan para pemain. Sungguh luar biasa dari mereka," kata Jurgen Klopp dikutip dari Football Italia, Sabtu (20/4/2024).

Ya, Jurgen Klopp mengatakan Liverpool bisa saja mendapatkan lebih dari satu gol jika tak terburu-buru dalam memanfaatkan peluang. Selain itu, ia menilai Trent Alexander-Arnold bermain tak dalam kondisi terbaiknya sehingga tidak memberikan kontribusi lebih.

