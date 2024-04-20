Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Lecco vs Venezia di Serie B 2023-2024: Jay Idzes Bantu Leoni Alati Curi Poin di Markas Lawan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |23:49 WIB
Hasil Lecco vs Venezia di Serie B 2023-2024: Jay Idzes Bantu Leoni Alati Curi Poin di Markas Lawan
Jay Idzes bawa Venezia menang 2-1 atas Lecco pada laga lanjutan Serie B 2023-2024 (Foto: Instagram/Jay Idzes)
LECCO – Jay Idzes membantu Venezia meraih poin penuh saat bertamu ke markas Lecco pada laga lanjutan Serie B 2023-2024. Venezia berhasil comeback atas 2-1 atas tim tuan rumah.

Jay bermain tidak tergantikan pada laga kali ini. Penggawa Timnas Indonesia itu tampil sangat baik di lini pertahanan Leoni Alati -julukan Venezia.

Venezia sukses comeback atas Lecco di pekan ke-34 Liga 2 Italia 2023-2024. Hasil manis untuk Venezia diraih dalam partai tandang di,Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco, Italia pada Sabtu (21/4/2024) malam WIB.

Dengan kemenangan manis ini, Venezia berhasil menjaga asa untuk lolos ke kompetisi kasta teratas Serie A musim depan. Mereka kini berada di posisi ketiga dengan perolehan 64 poin dari 34 pertandingan.

Dalam laga tersebut, Jay mendapatkan penilaian 7,3 dari Sofa Score. Nilai itu didapat setelah Jay bermain penuh dan mencatatkan enam sapuan, satu intersep, dan tiga tekel sukses.

Selain itu, Jay juga berhasil memenangkan empat kali ground duel dan dua kali aerial duel. Tak hanya aksi defensif, pemain berusia 23 tahun tersebut juga membantu Lagunari -julukan Venezia- saat menyerang.

