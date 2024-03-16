Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Bantu Venezia Bantai Palermo 3-0 Jelang Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |06:26 WIB
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

JAY Idzes bantu Venezia bantai Palermo 3-0 jelang turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. Kemenangan itu didapat dalam laga lanjutan Serie B atau Liga 2 Italia 2023-2024.

Ya, pemain naturalisasi Indonesia, Jay Idzes, baru saja memperkuat klubnya, yakni Venezia, melawan Palermo. Laga itu digelar di Stadion Renzo Barbera, Sabtu (16/3/2024) dini hari WIB.

Venezia

Dalam laga itu, Venezia sukses mempermalukan tuan rumah dengan kemenangan 3-0. Pesta gol Venezia telah dibuka pada menit ke-18 lewat aksi Joel Pohjanpalo yang memanfaatkan umpan Candela.

Selang 12 menit kemudian, Pohjanpalo sukses menjebol gawang Palermo lagi. Memanfaatkan umpan Pierini, Pohjanpalo sukses membawa Venezia unggul 2-0 berkat golnya. Skor ini bertahan hingga akhir babak pertama.

Di babak kedua, duel berjalan sengit. Setelah sederet peluang gagal berbuah manis, Venezia berhasil mencetak gol tambahan di masa injury time.

Tepatnya di menit ke-90+2, Venezia menambah golnya lewat aksi Christian Gyrkjaer. Skor 3-0 pun bertahan hingga akhir laga.

Jay Idzes pun berperan dalam kemenangan Venezia tersebut. Sebab, dia yang dimainkan penuh oleh sang pelatih sejak awal laga sukses bekerja apik.

Ya, Jay Idzes dimainkan sejak menit awal. Perannya pun tak tergantikan di lini belakang Venezia hingga akhir laga.

