LIGA CHAMPION

Sama seperti Lawan Manchester City, Rodrygo Goes Prediksi Real Madrid Bakal Kesulitan Hadapi Bayern Munich

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |06:05 WIB
Sama seperti Lawan Manchester City, Rodrygo Goes Prediksi Real Madrid Bakal Kesulitan Hadapi Bayern Munich
Pemain Real Madrid, Rodrygo Goes. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Pemain Real Madrid, Rodrygo Goes memprediksikan timnya bakal kesulitan saat melawan Bayern Munich di semifinal Liga Champions 2023-2024. Ia merasa Bayern sama seperti Manchester City, tim kuat yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh Madrid I babak perempatfinal.

Real Madrid akan bertandang ke Allianz Arena, Rabu 1 Mei 2024 untuk menjalani leg pertama semifinal Liga Champions musim ini. Kemudian pada Kamis 9 Mei 2024, El Real akan menjamu Die Roten -julukan Bayern Munich- di leg kedua.

Sebelum memastikan satu tempat di babak empat besar, Real Madrid harus berjuang susah payah untuk menyingkirkan Manchester City di babak perempat final. Kedua tim imbang agregat 4-4, tetapi Real Madrid berhasil melaju ke babak berikutnya usai menang 4-3 melalui drama adu penalti.

Sementara Rodrygo mengatakan menghadapi Bayern Munich bukan pertandingan mudah dan sangat sulit seperti melawan Manchester City. Ia mengatakan timnya akan kesulitan mendapatkan kemenangan di Allianz Arena sama seperti di kandang The Citizens -julukan Manchester City.

Man City vs Real Madrid

"Ini akan sangat sulit (melawan Bayern Munich) seperti saat melawan Manchester City. Di sini Anda selalu menderita untuk menang dan melawan Bayern tidak akan berbeda," kata Rodrygo dikutip dari Tribalfootball, Sabtu (20/4/2024).

Halaman:
1 2
      
