HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid Langsung Tatap El Clasico Usai Singkirkan Manchester City di Liga Champions 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |10:26 WIB
Real Madrid Langsung Tatap <i>El Clasico</i> Usai Singkirkan Manchester City di Liga Champions 2023-2024
Real Madrid fokus menatap akhir pekan usai melaju ke semifinal Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, tak ingin timnya terbuai dengan kemenangan atas Manchester City di leg II perempatfinal Liga Champions 2023-2024. Ia mengatakan Los Blancos langsung mempersiapkan diri untuk El Clasico melawan Barcelona.

Bertanding di Etihad Stadium, Kamis (18/4/2024) dini hari WIB, Madrid berhasil meraih kemenangan 4-3 atas Manchester City melalui drama adu penalti. Kedua tim sempat bermain imbang 1-1 selama 120 menit sehingga harus ditentukan dalam babak adu penalti.

Real Madrid

Madrid berhasil membayar kegagalan di musim lalu. Pasalnya, El Real tersingkir dari semifinal Liga Champions usai menelan kekalahan 0-4 dari Man City dan membuat agregat menjadi 1-5.

Ancelotti mengatakanMadrid sangat kelelahan usai meraih kemenangan. Namun, ia menilai timnya harus merayakan keberhasilan untuk lolos ke semifinal Liga Champions.

"Kami sangat senang, tetapi kami sangat lelah. Sekarang kami harus merayakannya karena ini adalah kualifikasi yang sangat penting," kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (18/4/2024).

Pelatih asal Italia itu mengaku tak Madrid terlalu senang dengan kemenangan atas The Citizens. Ia mengatakan timnya akan melakukan persiapan untuk laga kontra Barcelona.

