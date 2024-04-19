Harry Kane Tebar Ancaman ke Jude Bellingham Jelang Duel Bayern Munich vs Real Madrid di Semifinal Liga Champions 2023-2024

MUNICH – Bintang Bayern Munich, Harry Kane, tebar ancaman kepada Jude Bellingham menjelang laga semifinal Liga Champions 2023-2024 antara Bayern Munich versus Real Madrid. Kane mengatakan predikat rekan setim di Timnas Inggris tidak akan berlaku di dalam laga tersebut.

Bayern Munich dan Real Madrid dipastikan akan bersua di semifinal Liga Champions 2023-2024. Dua tim raksasa itu akan bertanding dalam dua leg kandang-tandang pada 1 dan 9 Mei 2024.

Menjelang pertandingan itu, Kane menyadari akan bersua dengan kompatriotnya di Timnas Inggris, Jude Bellingham. Penyerang Bayern itu mengatakan, Bellingham adalah pemain berkualitas.

“Jude menjalani musim yang fantastis, dia adalah pemain top. Saya sangat bahagia untuknya, tapi ini akan menjadi perang lain melawan timnya (Real Madrid), tapi itulah pengalaman yang ingin kami capai di luar negeri, untuk bermain di malam-malam besar di Liga Champions, untuk bermain di semifinal besar ini,” tutur Kane, dikutip dari Goal Internasional, Jumat (19/4/2024).

Bellingham memang merupakan salah satu mesin gol untuk Los Blancos -julukan Real Madrid. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui sudah mencatatkan 20 gol dan 10 assist di semua kompetisi musim ini.