Shin Tae-yong Bawa Timnas Indonesia U-23 Cetak Sejarah, Pertama Kalinya Garuda Muda Menang Lawan Timnas Australia U-23!

TIMNAS Indonesia U-23 cetak sejarah di Piala Asia U-23 2024. Kemenangan 1-0 dalam matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 ini membuat Timnas Indonesia U-23 untuk pertama kalinya menang melawan Timnas Australia U-23.

Ya, Timnas Indonesia U-23 baru saja meraih kemenangan tips 1-0 atas Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis (18/4/2024) malam WIB. Adapun satu gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak lewat tandukan Komang Teguh di menit ke-45.

Pertemuan ini menjadi pertemuan keempat Timnas Indonesia U-23 dengan Australia U-23. Di tiga pertemuan sebelumnya, Skuad Garuda Muda selalu menelan kekalahan dari tim Negeri Kanguru tersebut.

Tapi kali ini, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia U-23 mematahkan tren negatif tersebut. Untuk pertama kalinya, Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- berhasil kalahkan Australia U-23.

Adapun pertemuan pertama kedua tim ini terjadi pada 5 Juli 2012 dalam ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2013. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Riau itu, Skuad Garuda Muda takluk dengan skor tipis 0-1.

Kemudian, Skuad Garuda Muda kembali bersua Australia U-23 pada Grup G Kualifikasi Piala Asia U-23 2022 yang berlangsung di Tajikistan. Kala itu, Timnas Indonesia U-23 harus melawan Olyroos sebanyak dua kali, setelah China dan Brunei Darussalam mundur lantaran pandemi Covid-19.

Tapi dari dua pertandingan itu, Timnas Indonesia U-23 kembali harus menelan kekalahan. Di laga pertama, Skuad Garuda Muda menyerah 2-3. Kemudian di pertemuan kedua mereka kembali tunduk 0-1.

Selain itu, kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Australia U-23 ini sekaligus memecah kebuntuan rekor head to head pada level senior. Skuad Garuda akhirnya kembali mampu menaklukkan tim asal Negeri Kanguru itu setelah 43 tahun lamanya.