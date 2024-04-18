Klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23: Garuda Muda Langsung Melesat ke Posisi 2!

Berikut klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)

KLASEMEN Grup A Piala Asia U-23 2024 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- langsung melesat ke posisi kedua usai berhasil menang 1-0.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 sudah rampung digelar. Laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Komang Teguh. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Nathan Tjoe-A-On sehingga melanjutkan bola lewat sundulannya hingga berbuah gol.

Kemenangan ini membawa skuad Garuda Muda langsung naik posisi di klasemen sementara Grup A. Mereka kini ada di urutan kedua dari awalnya ada di dasar klasemen.

Timnas Indonesia U-23 kini mengemas 3 poin, sama seperti tuan rumah Qatar U-23 yang ada di puncak klasemen sementara Grup A. Hanya saja, Pratama Arhan cs kalah selisih gol. Qatar U-23 mencatatkan selisih gol +2, sementara Timnas Indonesia U-23 -1.

Sementara itu, Australia U-23 sendiri harus turun peringkat ke urutan ketiga. Mereka belum menambah perolehan poinnya, yakni masih 1 angka.

Lalu, Yordania U-23 kini ada di dasar klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024. Mereka juga mengemas poin sama dengan Australia U-23, yani 1 angka.