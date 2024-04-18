Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23: Garuda Muda Langsung Melesat ke Posisi 2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:12 WIB
Klasemen Grup A Piala Asia U-23 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23: Garuda Muda Langsung Melesat ke Posisi 2!
Berikut klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN Grup A Piala Asia U-23 2024 kelar laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- langsung melesat ke posisi kedua usai berhasil menang 1-0.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 sudah rampung digelar. Laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khaliffa, Doha, Qatar, pada Kamis (18/4/2024) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23

Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Komang Teguh. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Nathan Tjoe-A-On sehingga melanjutkan bola lewat sundulannya hingga berbuah gol.

Kemenangan ini membawa skuad Garuda Muda langsung naik posisi di klasemen sementara Grup A. Mereka kini ada di urutan kedua dari awalnya ada di dasar klasemen.

Timnas Indonesia U-23 kini mengemas 3 poin, sama seperti tuan rumah Qatar U-23 yang ada di puncak klasemen sementara Grup A. Hanya saja, Pratama Arhan cs kalah selisih gol. Qatar U-23 mencatatkan selisih gol +2, sementara Timnas Indonesia U-23 -1.

Sementara itu, Australia U-23 sendiri harus turun peringkat ke urutan ketiga. Mereka belum menambah perolehan poinnya, yakni masih 1 angka.

Lalu, Yordania U-23 kini ada di dasar klasemen sementara Grup A Piala Asia U-23 2024. Mereka juga mengemas poin sama dengan Australia U-23, yani 1 angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637681/ini-kriteria-pelatih-yang-cocok-tangani-timnas-indonesia-menurut-akmal-marhali-dtf.webp
Ini Kriteria Pelatih yang Cocok Tangani Timnas Indonesia Menurut Akmal MarhaliÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/18/stafsus_menteri_bumn_arya_sinulingga.jpg
PSSI Akhirnya Buka Suara Soal FIFA ASEAN Cup
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement