Momen Gila Ernando Ari dan Komang Teguh, Timnas Indonesia U-23 Unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23!

Komang Teguh bikin Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: X/@afcasiancup)

MOMEN gila Ernando Ari menggagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 menghadapi Timnas Australia U-23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 yang dilangsungkan di Khalifah International Stadium, Kamis (21/4/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-23 berani tampil menekan dalam laga ini. Beberapa peluang matang berhasil diciptakan Jeam Kelly Stroyer dan Rafael Struick, meski belum menciptakan gol.

(Momen Ernando Ari gagalkan penalti pemain Timnas Australia U-23. (Foto: X/@my_supersoccer)

Meski lebih banyak membuat peluang, Timnas Indonesia U-23 justru hampir tertinggal. Di menit 25, Timnas Australia U-23 mendapatkan hadiah penalti setelah bek Timnas Indonesia U-23, Komang Teguh, melakukan handsball di kotak terlarang.

Keputusan itu diambil wasit Majed Mohammed Al-Shamrani setelah melihat Video Assistant Referee (VAR). Penyerang Timnas Australia U-23, Mohamed Toure, pun maju sebagai eksekutor.

Ernando Ari yang dikenal piawai menepis tendangan penalti pun terlihat percaya diri menghadapi Mohamed Toure. Dengan tenang, sepakan ke arah kanan gawang yang dilepaskan Mohamed Toure ditepis Ernando Ari!

Di pengujung babak pertama, Timnas Indonesia U-23 pun mencetak gol via sundulan Komang Teguh, memanfaatkan assist Nathan Tjoe-A-On. Alhasil hingga babak pertama usai, Timnas Indonesia U-23 unggul 1-0 atas Timnas Australia U-23.