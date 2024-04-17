Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Asia Futsal 2024 Hari Ini, Rabu 17 April 2024: Vietnam vs Myanmar hingga Thailand vs China!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |11:35 WIB
Jadwal Piala Asia Futsal 2024 Hari Ini, Rabu 17 April 2024: Vietnam vs Myanmar hingga Thailand vs China!
Berikut jadwal Piala Asia Futsal 2024 hari ini, Selasa 17 April 2024. (Foto: X/@changsuek_th)
JADWAL Piala Asia Futsal 2024 hari ini, Rabu (17/4/2024) akan diulas Okezone. Hari ini hingga 28 April 2024 akan dilangsungkan Piala Asia Futsal 2024 di Bangkok, Thailand.

Sesuai jadwal, AFC akan menggelar laga-laga dari Grup A dan B Piala Asia Futsal 2024 hari ini. Mulai pukul 14.00 WIB digelar laga matchday pertama Grup A Piala Asia Futsal 2024 yang mempertemukan Vietnam vs Myanmar.

Timnas Futsal Vietnam

(Timnas Futsal Vietnam siap tempur di Piala Asia Futsal 2024)

Meski di atas kertas Vietnam lebih diunggulkan, bukan berarti mereka bisa jemawa saat bersua Myanmar. Setelah gugur di fase grup Piala Asia Futsal 2018, Myanmar berambisi menampilkan performa yang lebih baik di edisi kali ini.

Selanjutnya pada pukul 18.00 WIB dilangsungkan laga lain Grup A yang mempertemukan tuan rumah Thailand vs China. Status tuan rumah membuat Thailand dijagokan setidaknya lolos ke final Piala Asia Futsal 2024.

Sebelumnya pada pukul 16.00 WIB, digelar laga Grup B yang mempertemukan Uzbekistan vs Australia. Dua tim bisa dibilang seimbang sehingga yang memenangkan laga ini lebih berpeluang melaju ke babak selanjutnya.

Terakhir pada pukul 21.00 WIB digelar laga Arab Saudi vs Irak yang merupakan matchday pertama Grup B Piala Asia Futsal 2024. Bagi Anda yang ingin menyaksikan laga-laga di atas jangan khawatir. Sebab, semua laga dapat Anda saksikan di channel Sportstars dan Vision+.

