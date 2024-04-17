Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Timnas Australia U-23 jelas bukan lawan yang mudah. Namun, Skuad Garuda Muda dipastikan bakal berusaha tampil mati-matian demi meraih hasil maksimal.

Timnas Indonesia U-23 membutuhkan momentum untuk mengambalikan kepercayaan diri para pemain setelah kalah di laga pembuka. Seperti diketahui, pasukan Shin Tae-yong kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar U-23 di laga pertama Grup A.

Untuk itu, laga kontra Australia U-23 diharapkan menjadi momentum bangkit bagi Marselino Ferdinan dan rekan-rekan. Sayangnya, dua penggawa Timnas Indonesia U-23 yakni Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta harus absen karena hukuman kartu.