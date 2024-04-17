Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:09 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Qatar U-23 di laga pembuka Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Pertandingan akan disiarkan secara langsung di RCTI.

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 di laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 WIB.

Timnas Australia U-23 jelas bukan lawan yang mudah. Namun, Skuad Garuda Muda dipastikan bakal berusaha tampil mati-matian demi meraih hasil maksimal.

Timnas Indonesia U-23 membutuhkan momentum untuk mengambalikan kepercayaan diri para pemain setelah kalah di laga pembuka. Seperti diketahui, pasukan Shin Tae-yong kalah 0-2 dari tuan rumah Qatar U-23 di laga pertama Grup A.

Untuk itu, laga kontra Australia U-23 diharapkan menjadi momentum bangkit bagi Marselino Ferdinan dan rekan-rekan. Sayangnya, dua penggawa Timnas Indonesia U-23 yakni Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta harus absen karena hukuman kartu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/51/3174656/jens_raven_siap_bekerja_keras_demi_ambisi_membawa_timnas_indonesia_u_23_menyabet_medali_emas_di_sea_games_2025-wibV_large.jpg
Tekad Jens Raven Bawa Timnas Indonesia U-23 Sabet Medali Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/jakarta_running_festival.jpg
Jakarta Running Festival 2025 Pecahkan Rekor! 27.300 Pelari Ramaikan Event Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement