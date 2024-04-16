Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Angkat Bicara soal Kepemimpinan Wasit Nasrullo Kabirov Usai Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |20:00 WIB
Rizky Ridho Angkat Bicara soal Kepemimpinan Wasit Nasrullo Kabirov Usai Timnas Indonesia U-23 Kalah 0-2 dari Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
DOHA – Kapten Timnas Indonesia U-23, Rizky Ridho, angkat bicara soal kepempimpinan wasit Nasrullo Kabirov usai timnya kalah 0-2 dari Timnas Qatar U-23 di Piala Asia U-23 2024. Meski kecewa, Rizky Ridho ogah terpuruk lama-lama.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-23 harus menelan kekalahan 0-2 dari Qatar U-23 di Stadion Jassim Bin Hamad pada Senin 15 April 2024 malam WIB. Gawang Ernando Ari harus kebobolan lewat gol penalti yang dicetak Khalid Ali Sabah (45+1’) dan tendangan bebas Ahmed Alrawi (54’).

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23

Adapun gol pertama yang dicetak Qatar U-23 lewat titik putih itu karena wasit Kabirov menganggap Rizky Ridho melakukan pelanggaran kepada Mahdi Salem. Timnas Indonesia U-23 juga harus bermain dengan sembilan pemain setelah Ivar Jenner diganjar kartu kuning kedua pada menit 46 dan kartu merah Ramadhan Sananta di menit 90+6.

Kepemimpinan wasit Kabirov dirasa berat sebelah. Selain memberikan hadiah penalti kepada Qatar U-23, keputusan wasit asal Tajikistan ini yang memberikan kartu kuning kedua pada Ivar juga janggal. Pasalnya, jika dilihat dari tayangan ulang, Ivar terlihat cukup jelas tidak melanggar pemain The Maroons -julukan Timnas Qatar.

Usai pertandingan, Rizky Ridho angkat bicara mengenai keputusan-keputusan yang dibuat wasit Kabirov. Terkhusus, pemain Persija Jakarta ini cukup kaget dengan keputusan kartu kuning kedua yang dilayangkan kepada Ivar.

“Tentu kaget dengan kartu merah yang kami dapatkan. Setelah ini kami akan cek lebih lanjut lagi soal itu (kartu merah), apakah memang layak dapat merah atau tidak,” kata Rizky Ridho, dipetik dari situs resmi Persija, Selasa (16/4/2024).

