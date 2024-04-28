Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Final Piala Asia Futsal 2024: Thailand vs Iran, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |14:07 WIB
Link Live Streaming Final Piala Asia Futsal 2024: Thailand vs Iran, Klik di Sini!
Timnas Futsal Thailand akan hadapi Iran di final Piala Asia Futsal 2024. (Foto: AFC)
A
A
A

LINK live streaming final Piala Asia Futsal 2024 yang mempertemukan Timnas Futsal Thailand vs Iran dapat Anda ketahui di artikel ini. Perlu diketahui final tersebut digelar di Bangkok Arena, Thailand, pada hari ini, Minggu (28/4/2024) pukul 18.00 WIB.

Ya, Thailand bakal mendapatkan dukungan penuh dari para suporter karena bermain di negara sendiri. Berstatus sebagai tim tuan rumah, Timnas Futsal Thailand tampil luar biasa sejak awal.

Berada di Grup A yang berisikan Vietnam, Myanmar, hingga China, Thailand keluar sebagai jawara grup. Lalu di babak perempatfinal Thailand berhasil pulangkan Irak dengan skor 3-2.

Pada babak semifinal, Thailand mendapatkan perlawanan yang ketat dari Tajikistan sampai imbang 3-3 hingga pertandingan berakhir. Laga pun berlanjut ke babak adu penalti dan tim tuan rumah menang 6-5 saat itu.

Timnas Futsal Iran

Kini, Thailand yang berstatus runner-up dua kali Piala Asia Futsal tersebut akan ditantang oleh Iran di babak final. Tentunya ini menjadi peluang bagi Thailand untuk segere merebut gelar perdana mereka di ajang Piala Asia Futsal tersebut.

Masalahnya, lawan yang dihadap Thailand adalah Iran. Negara tersebut dikenal sebagai tim paling sukses di Piala Asia Futsal karena sudah mengoleksi 12 gelar!

Halaman:
1 2
      
