Jelang Semifinal Piala Asia U-23 2024, Rafael Struick Tegaskan Timnas Indonesia U-23 Sama Kuatnya dengan Uzbekistan U-23

DOHA – Striker Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick, menyebut timnya sama kuatnya dengan Timnas Uzbekistan U-23 jelang kedua tim berhadapan di semifinal Piala Asia U-23 2024. Dia pun optimis skuad Garuda Muda bisa meraih hasil manis.

Pertandingan antara Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Senin 29 April 2024. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk memastikan diri lolos ke Olimpiade Paris 2024 secara otomatis.

Jelang laga itu, Uzbekistan U-23 memang lebih diunggulkan untuk bisa melaju ke babak final Piala Asia U-23 2024. Sebab, Uzbekistan U-23 berstatus juara Grup D serta telah mencetak 12 gol dan belum kemasukan.

Meski berstatus tim debutan, Timnas Indonesia U-23 secara mengejutkan mampu menyingkirkan Korea Selatan U-23 yang merupakan langganan Olimpiade. Selain itu, Timnas Indonesia U-23 juga memiliki rekor bagus saat bermain di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium.

Rafael Struick sendiri mengatakan Timnas Indonesia U-23 sudah menonton pertandingan Uzbekistan U-23 menghadapi Arab Saudi U-23. Namun, ia menyebut Timnas Indonesia U-23 sama kuatnya dengan Uzbekistan U-23 dan akan menjadi pertandingan yang bagus.

"Ya, kami menonton pertandingan mereka melawan Arab Saudi. Saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka juga menang dengan 9 poin dan 0 gol," kata Rafael Struick di Doha, Minggu (28/4/2024).

"Jadi ya, ini adalah tim yang kuat, tapi kami juga tim yang kuat. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang bagus," lanjutnya.