Absen, Rafael Struick Minta Ini ke Timnas Indonesia U-23 Jelang Lawan Uzbekistan U-23 di Semifinal Piala Asia U-23 2024

DOHA - Penyerang Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick, dipastikan absen saat timnya melawan Timnas Uzbekistan U-23 di semifinal Piala Asia U-23 2024. Meski begitu, dia tetap menyamapaikan harapannya untuk Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 akan mencoba untuk mendapat satu tempat di babak final Piala Asia U-23 2024 dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun, tim besutan Shin Tae-yong itu harus mengalahkan Uzbekistan U-23 terlebih dahulu di babak semifinal Piala Asia U-23 2024 yang berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Senin 29 April 2024.

Tetapi, langkah Timnas Indonesia U-23 tidak akan mudah untuk bisa mengalahkan Uzbekistan U-23. Dalam pertemuan terakhir di Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-23 menelan kekalahan 0-2 dari Uzbekistan U-23 pada babak 16 besar.

Menghadapi Uzbekistan U-23, Rafael Struick pun ingin Timnas Indonesia U-23 memainkan permainan seperti biasa. Bahkan, ia merasa yakin timnya bisa menyingkirkan Uzbekistan U-23 dan tampil di final Piala Asia U-23 2024.