HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Bandingkan Ernando Ari dengan Kiper Timnas Vietnam U-23 Quan Van Chuan di Piala Asia U-23 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |11:56 WIB
Media Vietnam Bandingkan Ernando Ari dengan Kiper Timnas Vietnam U-23 Quan Van Chuan di Piala Asia U-23 2024
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, bawa-bawa Ernando Ari saat bahas performa kiper Timnas Vietnam U-23, Quan Van Chuan, di Piala Asia U-23 2024. Meski Vietnam U-23 sejatinya gagal menembus babak semifinal, Quan Van Chuan dinilai tetap menunjukkan performa apik bahkan lebih baik daripada kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari.

Ya, Vietnam gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U-23 2024. Sebab, mereka kalah 0-1 dari Irak di babak perempatfinal.

Ernando Ari

Hal tersebut membuat Timnas Indonesia U-23 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa bersaing memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U-23 mampu melaju ke babak empat besar setelah secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan 11-10 dalam drama adu penalti.

Kesuksesan itu membuat Garuda Muda mematahkan kesempatan Korea Selatan tampil ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara beruntun. Ini tentunya jadi pukulan telak bagi Korea Selatan.

Soha pun memuji penampilan Quan Van Chuan yang dianggap memiliki performa lebih baik dibandingkan Ernando Ari. Sebab, kiper berusia 23 tahun itu membuat 23 penyelamatan dari tiga laga penampilan sekaligus yang terbanyak di Piala Asia U-23 2024.

"Menurut statistik resmi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC), kiper Quan Van Chuan menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak di turnamen Piala Asia U-23 2024, hingga akhir babak perempatfinal. Total, kiper yang bermain untuk Hanoi FC itu telah menyelamatkan Vietnam U-23 sebanyak 13 kali," tulis laporan Soha dikutip Minggu (28/4/2024).

"Istimewanya, Quan Van Chuan hanya memainkan 3 pertandingan di turnamen tahun ini," sambung media Vietnam tersebut.

