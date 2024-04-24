Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal 8 Besar AFC Futsal Asian Cup Thailand 2024, Tonton di RCTI+

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |14:56 WIB
Jadwal 8 Besar AFC Futsal Asian Cup Thailand 2024, Tonton di RCTI+
Simak dan saksikan Piala Asia Futsal 2024 hanya di RCTI+ (Foto: RCTI+)
A
A
A

JADWAL 8 besar AFC Futsal Asian Cup 2024 akan dilaksanakan serentak pada Rabu, 24 April 2024. Daftar tim lolos perempat final AFC Futsal Asian Cup 2024 diisi oleh tuan rumah Thailand, diikuti Vietnam, Uzbekistan, Irak, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan, dan Iran.

Perempat final Piala Asia Futsal 2024 sekaligus menjadi penentu siapa saja 4 tim yang berhak lolos Piala Dunia Futsal 2024. Berikut jadwal lengkap AFC Futsal Asian Cup 2024 yang dapat ditonton melalui aplikasi RCTI+ :

Futsal

Rabu, 24 April 2024

Tajikistan vs Afghanistan, Pukul 14.00 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
