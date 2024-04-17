Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Dapat Dukungan Latih Liverpool Musim Depan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |04:08 WIB
Ruben Amorim Dapat Dukungan Latih Liverpool Musim Depan
Ruben Amorim diyakin akan cocok gantikan Jurgen Klopp di Liverpool (Foto: Reuters)
A
A
A

RUBEN Amorim diyakini bakal menjadi sosok tepat sebagai pengganti Jurgen Klopp di kursi kepelatihan Liverpool. Hal tersebut disampaikan gelandang Fulham, Joao Paliha.

Seperti diketahui, saat ini Liverpool tengah mencari sosok pengganti Klopp yang memutuskan pergi di akhir musim. Palhinha yang sebelumnya pernah bekerja di bawah asuhan Amorim di Braga menilai Amorim sebagai sosok yang bagus untuk menggantikan Klopp di Liverpool.

“Jika dia ditunjuk oleh Liverpool, saya yakin orang-orang akan menyukai kepribadiannya," kata Palhinha dilansir Liverpool Echo.

"Saya yakin dia adalah pilihan bagus untuk menggantikan Jurgen Klopp, tapi kita tidak tahu apakah itu akan terjadi. Apa pun yang terjadi, dia akan membuat langkah besar dalam karirnya," lanjutnya.

“Anda tidak bisa membandingkan Sporting dengan tim kelas dunia seperti Liverpool, namun pasti ada juga tekanan besar pada seorang manajer yang berjuang meraih gelar di Portugal dan dia sudah terbiasa menghadapinya," ujarnya lagi.

Berbicara mengenai gaya permainan, Palinha yakin para penggawa Liverpool akan cocok dengan Ruben Amorim. Menurutnya, Amorim sangat baik dalam melakukan penguasaan bola.

Halaman:
1 2
      
