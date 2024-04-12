Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Bantah Rumor Latih Liverpool Musim Depan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:00 WIB
Ruben Amorim Bantah Rumor Latih Liverpool Musim Depan
Ruben Amorim bantah latih Liverpool musim depan (Foto: Reuters)
A
A
A

LISBON – Ruben Amorim membantah rumor dirinya menggantikan Jurgen Klopp di kursi kepelatihan Liverpool musim depan. Amorim mengklaim diirnya sama sekali belum pernah menjalani wawancara dengan klub raksasa Liga Inggris itu apalagi menjalin kesepakatan.

Liverpool saat ini memang sedang mengincar sejumlah pelatih untuk menggantikan Klopp, yang dipastikan mengundurkan diri di akhir musim ini. Pasalnya, target utama mereka, Xabi Alonso, memutuskan untuk bertahan di Bayer Leverkusen.

Nama Amorim muncul sebagai kandidat kuat berikutnya untuk menukangi The Reds -julukan Liverpool- musim depan. Bahkan, beberapa hari lalu dia disebut telah mencapai kesepakatan dengan juara Liga Inggris 20 kali itu.

Kabarnya, Amorim akan mendapatkan kontrak selama tiga tahun di Liverpool. Kesepakatan itu hanya tinggal mengurus beberapa detail lainnya untuk dirampungkan.

Akan tetapi, pelatih asal Portugal itu kini membantah kabar tersebut. Dia mengaku sama sekali belum pernah melakukan wawancara dengan Liverpool, apalagi menjalin kesepakatan untuk menangani Mohamed Salah dan kolega.

“Ini terakhir kalinya saya berbicara tentang masa depan saya. Belum ada wawancara, apalagi kesepakatan,” kata Amorim dilansir dari Inidependent, Kamis (11/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1634847/pssi-belum-kantongi-nama-pelatih-baru-timnas-indonesia-wamenpora-baru-mau-rapat-nrc.webp
PSSI Belum Kantongi Nama Pelatih Baru Timnas Indonesia, Wamenpora: Baru Mau Rapat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/25/kevin_diks_2.jpg
Legenda Jerman Kaget Kevin Diks Cs Terpuruk di Zona Merah Bundesliga
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement