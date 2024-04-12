Ruben Amorim Bantah Rumor Latih Liverpool Musim Depan

LISBON – Ruben Amorim membantah rumor dirinya menggantikan Jurgen Klopp di kursi kepelatihan Liverpool musim depan. Amorim mengklaim diirnya sama sekali belum pernah menjalani wawancara dengan klub raksasa Liga Inggris itu apalagi menjalin kesepakatan.

Liverpool saat ini memang sedang mengincar sejumlah pelatih untuk menggantikan Klopp, yang dipastikan mengundurkan diri di akhir musim ini. Pasalnya, target utama mereka, Xabi Alonso, memutuskan untuk bertahan di Bayer Leverkusen.

Nama Amorim muncul sebagai kandidat kuat berikutnya untuk menukangi The Reds -julukan Liverpool- musim depan. Bahkan, beberapa hari lalu dia disebut telah mencapai kesepakatan dengan juara Liga Inggris 20 kali itu.

Kabarnya, Amorim akan mendapatkan kontrak selama tiga tahun di Liverpool. Kesepakatan itu hanya tinggal mengurus beberapa detail lainnya untuk dirampungkan.

BACA JUGA: Liverpool Dikabarkan Sudah Dapatkan Pengganti Jurgen Klopp

Akan tetapi, pelatih asal Portugal itu kini membantah kabar tersebut. Dia mengaku sama sekali belum pernah melakukan wawancara dengan Liverpool, apalagi menjalin kesepakatan untuk menangani Mohamed Salah dan kolega.

“Ini terakhir kalinya saya berbicara tentang masa depan saya. Belum ada wawancara, apalagi kesepakatan,” kata Amorim dilansir dari Inidependent, Kamis (11/4/2024).