Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Australia Jadi Lawan Tangguh Timnas Indonesia U-23 di Laga Kedua Piala Asia U-23 2024, Saksikan Perjuangan Skuad Garuda Muda di Vision+!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:03 WIB
Australia Jadi Lawan Tangguh Timnas Indonesia U-23 di Laga Kedua Piala Asia U-23 2024, Saksikan Perjuangan Skuad Garuda Muda di Vision+!
Saksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Australia U-23 di Vision+. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 harus kembali bangkit setelah kalah dari Qatar. Pertandingan penting melawan Timnas Australia U-23 di Grup A Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung pada Kamis, 18 April 2024.

Kemenangan atas Australia sangat penting bagi Indonesia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia U-23 menargetkan lolos ke semifinal untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Qatar U-23

Di sisi lain, Australia U-23 percaya diri bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan mulus. Timnas Australia U-23 telah mempersiapkan diri dengan matang untuk Piala Asia U-23 2024 ini. Mereka juga memiliki ambisi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Kedua tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Timnas Indonesia U-23 harus memaksimalkan peluang dan meminimalisasi kesalahan untuk meraih kemenangan.

Saksikan Timnas Indonesia U-23 vs Australia U-23 di Vision+ melalui link berikut. Anda dapat menyaksikan seluruh pertandingan secara langsung di platform streaming Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports Rp 40.000,-/30 days khusus untuk pelanggan baru.

Download dan update aplikasi Vision+ sekarang! Jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/51/3165561/timnas_korea_selatan_u_23-tJfT_large.jpg
5 Negara dengan Gelar Juara Piala Asia U-23 Terbanyak, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/51/3090344/mantan-pelatih-korea-selatan-akui-kekalahan-dari-timnas-indonesia-nya-shin-tae-yong-tinggalkan-trauma-mendalam-aNouRKzWeJ.jpg
Mantan Pelatih Korea Selatan Akui Kekalahan dari Timnas Indonesia-nya Shin Tae-yong Tinggalkan Trauma Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007195/manajer-pastikan-timnas-indonesia-u-23-diguyur-bonus-usai-tampil-di-piala-asia-u-23-2024-bT92DiC8uL.jpg
Manajer Pastikan Timnas Indonesia U-23 Diguyur Bonus Usai Tampil di Piala Asia U-23 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007126/shin-tae-yong-ungkap-kepercayaan-diri-tinggi-pemain-timnas-indonesia-u-23-selama-piala-asia-u-23-2024-hingga-playoff-olimpiade-ee6ccrgbDJ.jpg
Shin Tae-yong Ungkap Kepercayaan Diri Tinggi Pemain Timnas Indonesia U-23 Selama Piala Asia U-23 2024 hingga Playoff Olimpiade
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636855/bintang-timur-surabaya-pesta-gol-asahan-fc-takluk-19-di-pekan-keempat-pfl-xjs.webp
Bintang Timur Surabaya Pesta Gol, Asahan FC Takluk 1â9 di Pekan Keempat PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Jakarta Masih di Jalur Juara Super League 2025–2026, Mauricio Souza Minta Konsistensi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement