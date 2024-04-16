Australia Jadi Lawan Tangguh Timnas Indonesia U-23 di Laga Kedua Piala Asia U-23 2024, Saksikan Perjuangan Skuad Garuda Muda di Vision+!

TIMNAS Indonesia U-23 harus kembali bangkit setelah kalah dari Qatar. Pertandingan penting melawan Timnas Australia U-23 di Grup A Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung pada Kamis, 18 April 2024.

Kemenangan atas Australia sangat penting bagi Indonesia untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia U-23 menargetkan lolos ke semifinal untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024.

Di sisi lain, Australia U-23 percaya diri bisa mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan mulus. Timnas Australia U-23 telah mempersiapkan diri dengan matang untuk Piala Asia U-23 2024 ini. Mereka juga memiliki ambisi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik. Kedua tim memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Timnas Indonesia U-23 harus memaksimalkan peluang dan meminimalisasi kesalahan untuk meraih kemenangan.

