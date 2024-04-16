Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Klasemen Timnas Qatar jika Tidak Dibantu Wasit Viral di Media Sosial: Tampak Memalukan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |16:01 WIB
Penampakan Klasemen Timnas Qatar jika Tidak Dibantu Wasit Viral di Media Sosial: Tampak Memalukan!
Timnas Qatar U-23 dinilai biasa-biasa saja jika tidka dibantu wasit. (Foto: AFC)
A
A
A

PENAMPAKAN klasemen Timnas Qatar jika tidak dibantu wasit viral di media sosial. Ledekan itu dikeluarkan akun TikTok @fends.united setelah Timnas Qatar kerap kali dibantu wasit saat mengarungi berbagai turnamen level Asia.

Tanda-tanda Qatar dibantu wasit terlihat Ketika mereka mentas sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Saat tampil di semifinal (Vs Iran) dan final (Vs Yordania), Qatar beberapa kali dibantu sang pengadil lapangan hijau.

Akram Afif, cetak 3 gol penalti untuk Timnas Qatar di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

(Akram Afif, cetak 3 gol penalti untuk Timnas Qatar di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Contoh mudahnya terlihat saat bertemu Yordania di final. Tak tanggung-tanggung, wasit asal China yang memimpin pertandingan, Ma Jin, memberikan tiga hadiah penalti kepada Qatar. Alhasil, Qatar menang 3-1 atas Yordania dan keluar sebagai juara Piala Asia 2023.

Setelah tim senior, giliran Timnas Qatar U-23 yang diuntungkan wasit di Piala Asia U-23 2024. Bersua Timnas Indonesia U-23, Timnas Qatar U-23 beberapa kali dibantu wasit yang memimpin laga, Nasrullo Kabirov.

Salah satu yang mencolok Ketika wasit memberikan kartu kuning kedua kepada gelandang Timnas Indonesia U-23, Ivar Jenner, di awal babak kedua. Padahal, dalam tayangan ulang terlihat jelas, Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh kaki atau bagian tubuh bek Qatar U-23, Saif Hassan.

Singkat kata, Timnas Qatar U-23 menang 2-0 atas Timnas Indonesia U-23. Hasil itu membuat banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang memprediksi Timnas Qatar U-23 bakal juara Piala Asia U-23 2024 berkat bantuan wasit.

Halaman:
1 2
      
