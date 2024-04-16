Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Kena Bantai 0-3!

HASIL Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- kena bantai 0-3.

Duel Persebaya Surabaya vs Dewa United di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/4/2024) pukul 15.00 WIB. Gol Dewa United dicetak oleh Ricky Kambuaya (40’), Ahmad Nufiandani (69’), dan Alex Martins (72’).

Sementara itu, Persebaya tak bisa membalas satu pun gol. Mereka justru harus bermain dengan 10 orang saja usai Ripal Wahyudi dikartu merah pada menit ke-90.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan sengit sejak awal karena kedua kesebelasan langsung jual beli serangan. Meski begitu, baik Persebaya Surabaya dan Dewa United, kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang terbaiknya.

Tangsel Warriors -julukan Dewa United- tampak mulai menemukan ritme permainannya. Peluang terbaik sempat tercipta di menit ke-34 lewat tendangan OJ Porteira yang masih melebar ke sisi kanan gawang Bajul Ijo.

Hingga akhirnya, Dewa United sukses meruntuhkan lini pertahanan Persebaya di menit ke-40. Ialah Ricky Kambuaya yang sukses menjebol gawang Bajul Ijo usai menerima umpan matang dari Egy Maulana Vikri.

Tangsel Warriors nyaris menggandakan kedudukan di menit ke-44 lewat tendangan bebas Egy yang membentur mistar gawang. Pada akhirnya, Dewa United unggul sementara 1-0 atas Persebaya di babak pertama.