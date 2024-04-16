Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Kena Bantai 0-3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:06 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Bajul Ijo Kena Bantai 0-3!
Laga Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Dewa United)
A
A
A

HASIL Persebaya Surabaya vs Dewa United di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- kena bantai 0-3.

Duel Persebaya Surabaya vs Dewa United di pekan ke-31 Liga 1 2023-2024 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (16/4/2024) pukul 15.00 WIB. Gol Dewa United dicetak oleh Ricky Kambuaya (40’), Ahmad Nufiandani (69’), dan Alex Martins (72’).

Persebaya Surabaya vs Dewa United

Sementara itu, Persebaya tak bisa membalas satu pun gol. Mereka justru harus bermain dengan 10 orang saja usai Ripal Wahyudi dikartu merah pada menit ke-90.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan sengit sejak awal karena kedua kesebelasan langsung jual beli serangan. Meski begitu, baik Persebaya Surabaya dan Dewa United, kedua tim masih kesulitan menciptakan peluang terbaiknya.

Tangsel Warriors -julukan Dewa United- tampak mulai menemukan ritme permainannya. Peluang terbaik sempat tercipta di menit ke-34 lewat tendangan OJ Porteira yang masih melebar ke sisi kanan gawang Bajul Ijo.

Hingga akhirnya, Dewa United sukses meruntuhkan lini pertahanan Persebaya di menit ke-40. Ialah Ricky Kambuaya yang sukses menjebol gawang Bajul Ijo usai menerima umpan matang dari Egy Maulana Vikri.

Tangsel Warriors nyaris menggandakan kedudukan di menit ke-44 lewat tendangan bebas Egy yang membentur mistar gawang. Pada akhirnya, Dewa United unggul sementara 1-0 atas Persebaya di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636861/hasil-dan-klasemen-liga-inggris-liverpool-terpuruk-usai-ditekuk-brentford-terlempar-dari-zona-liga-champions-ebo.webp
Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Terpuruk usai Ditekuk Brentford, Terlempar dari Zona Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fans_indonesia.jpg
5 Fans Indonesia Super Beruntung Nonton Gratis MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement