HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persebaya Surabaya Terbaik Sepanjang Masa, Nomor 1 Pernah Jadi Pelatih Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:58 WIB
5 Pemain Persebaya Surabaya Terbaik Sepanjang Masa, Nomor 1 Pernah Jadi Pelatih Timnas Indonesia
5 Pemain Persebaya Surabaya Terbaik Sepanjang Masa. (Foto: Media Persebaya)
A
A
A

ADA 5 pemain Persebaya Surabaya terbaik sepanjang masa yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, Persebaya merupakan salah satu tim besar di Liga Indonesia.

Klub berjuluk Bajul Ijo itu memiliki sejarah yang panjang di persepakbolaan Tanah Air, sehingga tidak heran ada banyak pemain hebat pernah membela tim berbasis di Surabaya, Jawa Timur tersebut. Lantas, siapa saja pemain terbaik yang pernah bermain untuk klub yang berdiri sejak 18 Juni 1987 tersebut?

Berikut 5 Pemain Persebaya Surabaya Terbaik Sepanjang Masa:

5. Carlos de Mello

Carlos de Mello sejatinya hanya memiliki masa bermain yang singkat bersama Persebaya. Namun, dalam waktu yang singkat itu De Mello sukses membantu Persebaya memenangkan Liga Indonesia 1996-1997.

Sayangnya setelah itu De Mello pindah ke PSM Makassar. Kepergian De Mello meninggalkan lubang di lini depan Persebaya kala itu.

4. Sugiantoro

Sugiantoro

Sugiantoro berperan penting atas keberhasilan Persebaya menjuarai Liga Indonesia 1996-1997 dan 2004. Bermain sebagai stoper, pria yang akrab disapa Bejo itu menjadi pemain kunci Persebaya dalam beberapa musim.

Halaman:
1 2 3
      
