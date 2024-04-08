Kisah 2 Pemain Persebaya Surabaya Batal Mudik Lebaran Gara-Gara Liga 1 2023-2024 Mendadak Dilanjutkan

Persebaya Surabaya hanya mendapat dua hari libur untuk merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah (Foto: Persebaya Surabaya)

SURABAYA – Kisah dua pemain Persebaya Surabaya, Muhammad Iqbal dan Wildan Ramdhani, batal mudik untuk merayakan Lebaran gara-gara Liga 1 2023-2024 mendadak dilanjutkan akan dibahas Okezone. Keduanya kini harus melewati Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Kota Surabaya.

Sebelumnya, PT LIB dan PSSI resmi menghentikan Liga 1 sebagai bentuk dukungan persiapan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. Wacananya, kompetisi akan kembali digulirkan pada awal Mei.

Namun, PT LIB beberapa waktu lalu memutuskan untuk menggulirkan kembali kompetisi Liga 1 pada Senin 15 April mendatang. Situasi itu tentu memunculkan kebingungan di kalangan peserta terutama pemain.

Awak Persebaya harus melakukan beberapa penyesuaian termasuk jadwal mudik untuk merayakan Lebaran. Pasalnya, Bajul Ijo itu akan menghadapi Dewa United di pekan ke-31 pada Selasa 16 April 2024.

Pelatih Paul Munster hanya memberikan libur dua hari, pada 10 dan 11 April, buntut dari padatnya jadwal yang ada. Alhasil, beberapa pemain seperti Iqbal dan Wildan mengurungkan niatnya untuk merayakan Lebaran di kampung halamannya.

Iqbal memutuskan untuk tidak balik kampung dan memilih lebaran di Surabaya. Menurutnya, perjalanan mudik yang jauh ke Sumatra Barat, akan berdampak pada fisiknya.

“Melihat jadwal libur hari raya tentunya saya tidak pulang, apabila dipaksakan tentu capek di perjalanan. Apalagi tiket waktu hari raya juga melambung tinggi, untuk itu saya Lebaran di Surabaya saja,” kata Iqbal, dipetik dari situs resmi Persebaya Surabaya, Senin (8/4/2024).