HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024 Dijeda, Pemain Persija Jakarta Diminta Berkumpul dengan Keluarga

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |05:05 WIB
JAKARTA – Kiper Persija Jakarta, Cahya Supriadi, memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 dengan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia berharap Macan Kemayoran bisa kembali bersemangat dalam latihan dan pertandingan, setelah libur kompetisi.

PT LIB dan PSSI resmi mengambil langkah menunda Liga 1 untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung persiapan dan keikutsertaan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Jakmania menyambangi latihan Persija Jakarta

Ajang Piala Asia U-23 2024 berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Timnas Australia U-23, Timnas Yordania U-23, dan tuan rumah Timnas Qatar U-23.

Cahya menjelaskan Thomas Doll sudah memberikan arahan untuk berhenti sejenak dari sepakbola. Ia mengaku selama jeda kompetisi para pemain Persija diberikan arahan untuk berkumpul bersama keluarga.

“Sepulang dari Bali, Coach (Thomas Doll) kasih arahan kami untuk off latihan dulu. Coach minta kami semuanya istirahat dari kegiatan sepak bola dan kumpul sama keluarga,” kata Cahya dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Kiper berusia 21 tahun itu menjelaskan ofisial serta pelatih sedang berkumpul bersama keluarga. Kini, Cahya sedang menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih.

