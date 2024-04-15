Liga Inggris 2023-2024: Mikel Arteta Frustrasi Arsenal Kalah 0-2 dari Aston Villa

LONDON - Mikel Arteta frustasi dengan kekalahan Arsenal dari Aston Villa. Pasalnya, ia menilai The Gunners -julukan Arsenal- tak bisa mencetak gol di babak pertama meski mendominasi jalannya pertandingan.

Arsenal menelan kekalahan 0-2 dari Aston Villa di laga ke-32 Liga Inggris 2023/2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Emirates Stadium, Minggu (14/4/2024) malam WIB.

Kai Havertz sempat membuka harapan Arsenal untuk memimpin pada menit 11, tetapi tendangan kerasnya dari dalam kotak penalti masih bisa di blok kiper Aston Villa, Emiliano Martinez. Kemudian pada menit 19, tendangan Bakayo Saka masih melebar ke sisi kiri gawang tim tamu.

Lalu, Leandro Trossard yang tak mendapatkan penjagaan dari pemain Aston Villa gagal mencetak gol pada menit ke-39 usai tendanganya masih bisa dihentikan Emiliano Martinez. Sementara menjelang akhir babak kedua, Aston Villa sukses memasukan dua gol lewat Leon Bailey (84') dan Ollie Watkins (87').

Kekalahan dari Aston Villa membuat Arsenal harus turun ke posisi dua klasemen sementara dengan 71 poin. Pasalnya, Manchester City sukses mengambil alih puncak klasemen dengan 73 poin.

Sementara Mikel Arteta mengaku kecewa dan frustasi dengan Arsenal yang tak mampu mendapatkan gol di babak pertama, meski mendominasi jalannya pertandingan. Ia pun menyadari The Gunners menelan kekalahan karena menurunkan tempo permainan, sedangkan Aston Villa justru meningkatkan permainan dan mampu mendapatkan dua gol.