HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Arsenal vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Kalah 0-2, The Gunners Gagal Salip Manchester City di Puncak Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |00:50 WIB
Hasil Arsenal vs Aston Villa di Liga Inggris 2023-2024: Kalah 0-2, <i>The Gunners</i> Gagal Salip Manchester City di Puncak Klasemen
Arsenal kalah 0-2 dari Aston Villa di Stadion Emirates. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Arsenal kalah memalukan di kandang sendiri saat menyambut Aston Villa, pada pekan ke-33 Liga Inggris 2023-2024, Senin (15/4/2024) dini hari WIB. Bermain di Stadion Emirates, tim berjuluk The Gunners itu tepatnya tumbang dengan skor 0-2 dari Villa.

Selain menyakitkan karena kalah di hadapan pendukung sendiri, hasil itu juga menggagalkan Arsenal menyalip Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Saat ini tercatat Arsenal masih di posisi kedua dengan 71 poin.

Sementara Manchester City bertengger di peringkat pertama dengan 73 poin. Man City pun berhasil kembali ke puncak berkat kekalahan yang diterima Arsenal dan Liverpool di pekan ke-33 tersebut.

Nahasnya lagi, Arsenal kalah ketika sudah bersusah payah mendominasi pertandingan. Villa awalnya tak bisa melepaskan tembakan yang tepat ke gawang Arsenal.

Arsenal vs Aston villa

Namun, dua shot on target Villa di akhir laga justru selalu berbuah gol. Seperti gol pertama Villa di menit 84 oleh Leon Balley hingga gol kedua yang dicetak Ollie Watkins pada menit ke87.

Dua gol di ujung laga benar-benar menjadi kejutan untuk lini pertahanan Arsenal. Padahal sepanjang laga tim asuhan Mikel Arteta itu 52 persen penguasaan bola hingga mencetak 18 tembakan.

Halaman:
1 2
      
