Respons Elkan Baggott Setelah Cetak Gol di Laga Cheltenham vs Bristol Rovers

CHELTENHAM – Elkan Baggott sukses menyumbang satu gol untuk kemenangan Bristol Rovers FC atas Cheltenham Town FC dalam lanjutan League One 2023-2024 (Divisi Tiga Liga Inggris 2023-2024). Ia menutup kemenangan tim tamu 3-1 dalam laga tersebut.

Duel Cheltenham Town FC vs Bristol Rovers itu terjadi di Stadion Whaddon Road, Cheltenham, Inggris, Sabtu 13 April 2024 malam WIB. The Pirates mencuri poin penuh dalam laga tandang tersebut.

Scott Sinclair (12’) dan Brandon Aguilera (56’) membawa tim tamu memimpin 2-0. Baggott lalu mencetak gol di menit ke-77 untuk menjauhkan keunggulan 3-0, sebelum Liam Sercombe memperkecil skor pada injury time menjadi 3-1.

Itu merupakan gol pertama Baggott di Bristol Rovers FC. Ia tengah menjalani masa peminjaman selama setengah musim dari Ipswich Town sejak Februari 2024 guna mendapat menit bermain lebih.

Usai laga, Baggott mengaku senang bisa kembali bermain dan mencetak gol. Ia lalu menyinggung soal minimnya menit bermain bersama Cheltenham Town pada paruh kedua 2022-2023.

“Ya, itu saja, hanya satu laga (bersama Cheltenham). Itu adalah paruh kedua musim lalu. Jadi, ya, terasa lebih menyenangkan untuk kembali ke sini dan mencetak gol,” kata Baggott kepada media resmi klub, dikutip Minggu (14/4/2024).