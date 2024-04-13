Hasil Bayern Munich vs FC Koln di Liga Jerman 2023-2024: Die Roten Menang 2-0

MUNICH – Bayern Munich memetik kemenangan atas FC Koln di pekan ke-29 Liga Jerman 2023-2024, pada Sabtu (13/4/2024) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor 2-0 atas tim tamu.

Berkat kemenangan itu, Bayern masih menempati posisi kedua dengan 63 poin. Bayern tertinggal 13 angka dari Bayer Leverkusen dan hanya unggul 3 angka saja atas Stuttgart di peringkat ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, The Bavarian -julukan Bayern Munich- memulainya dengan sangat baik. Namun begitu, tim polesan Thomas Tuchel itu masih cukup kesulitan menembus pertahanan FC Koln.

Bayern Munich mendominasi jalannya pertandingan ketimbang FC Koln. Namun sampai laga memasuki menit ke-25, belum ada gol yang mampu dicetak oleh Harry Kane dan kolega.

The Bavarian masih belum bisa mencetak gol keunggulannya hingga laga memasuki menit ke-35. Padahal, Bayern Munich tampil sangat dominan dan kerap menebar ancaman ke gawang FC Koln.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Bayern Munich dan FC Koln masih bermain tanpa gol.