Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs FC Koln di Liga Jerman 2023-2024: Die Roten Menang 2-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |22:43 WIB
Hasil Bayern Munich vs FC Koln di Liga Jerman 2023-2024: <i>Die Roten</i> Menang 2-0
Bayern Munich menang 2-0 atas FC Koln di Liga Jerman 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH Bayern Munich memetik kemenangan atas FC Koln di pekan ke-29 Liga Jerman 2023-2024, pada Sabtu (13/4/2024) malam WIB. Bermain di Allianz Arena, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang dengan skor 2-0 atas tim tamu.

Berkat kemenangan itu, Bayern masih menempati posisi kedua dengan 63 poin. Bayern tertinggal 13 angka dari Bayer Leverkusen dan hanya unggul 3 angka saja atas Stuttgart di peringkat ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, The Bavarian -julukan Bayern Munich- memulainya dengan sangat baik. Namun begitu, tim polesan Thomas Tuchel itu masih cukup kesulitan menembus pertahanan FC Koln.

Bayern Munich mendominasi jalannya pertandingan ketimbang FC Koln. Namun sampai laga memasuki menit ke-25, belum ada gol yang mampu dicetak oleh Harry Kane dan kolega.

Bayern Munich vs FC Koln

The Bavarian masih belum bisa mencetak gol keunggulannya hingga laga memasuki menit ke-35. Padahal, Bayern Munich tampil sangat dominan dan kerap menebar ancaman ke gawang FC Koln.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan. Bayern Munich dan FC Koln masih bermain tanpa gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635833/gfc-for-revenge-catat-rekor-13-ribu-penonton-tampilkan-kebangkitan-tinju-indonesia-di-rcti-superapp-mfv.webp
GFC For Revenge Catat Rekor 13 Ribu Penonton, Tampilkan Kebangkitan Tinju Indonesia di RCTI+ SuperApp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/alwi_farhan.jpg
Hasil French Open 2025: Alwi Farhan Tembus Perempat Final usai Singkirkan Wakil Irlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement