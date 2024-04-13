Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Van Dijk Pastikan Liverpool Bangkit Usai Kalah dari Atalanta di Liga Europa 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |04:00 WIB
Van Dijk Pastikan Liverpool Bangkit Usai Kalah dari Atalanta di Liga Europa 2023-2024
Virgil van Dijk di laga Liverpool vs Atalanta di Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL - Virgil van Dijk memastikan Liverpool bangkit usai kalah dari Atalanta di Liga Europa 2023-2024. Bek asal Belanda itu merasa terpukul atas kekalahan telak The Reds di laga tersebut.

Kedua tim saling berhadapan di Anfield Stadium, Jumat (12/4/2024) dini hari WIB. Pasukan Jurgen Klopp dipermalukan tiga gol tanpa balas oleh tim tamu.

Kedua tim akan kembali berhadapan dalam leg kedua nanti. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gewiss, pada 19 April 2024, mendatang.

"Kami harus bereaksi (berbenah) cukup cepat. Mulai besok kami harus mengubahnya kembali untuk mendapatkan hasil," kata kata Virgil van Dijk dilansir dari laman Liverpool.

Pemain berposisi bek itu mengatakan tidak menyangka Liverpool begitu mudah dikalahkan Atalanta. Oleh dikarenakan, timnya punya keyakinan bisa meraih hasil maksimal dalam laga tersebut.

"Ya, tentu saja itu menyakitkan,"katanya.

Halaman:
1 2
      
