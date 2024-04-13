Kisah Djibril Coulibaly, Satu-satunya Penyerang Asal Afrika yang Bawa Persib Bandung Juara Liga 1 Indonesia

KISAH Djibril Coulibaly, satu-satunya penyerang asal Afrika yang bawa Persib Bandung juara Liga 1 Indonesia akan dibahas Okezone. Djibril Coulibaly mendarat ke Persib Bandung pada 2013 lalu.

Coulibaly jelas bukan pemain Afrika pertama yang pernah membela Persib Bandung. Seperti diketahui, Pangeran Biru memang cukup akrab dengan striker Afrika.

Sebut saja Redouna Barkout (2006), Brahima Traore (2006), Christian Bakamenga (2007), Moses Sakyi (2011), Herman Dzumafo Epandi (2012). Kemudian yang paling baru ada Ezechiel N'douassel yang pernah berseragam biru pada 2017 lalu.

Akan tetapi, dari sejumlah nama tadi hanya Djibril Coulibaly yang berhasil membawa Persib Bandung menjuarai Liga 1 Indonesia. Dia ikut mempersembahkan trofi juara pada 2014.

Sebenarnya, penampilan Djibril Coulibaly bersama Persib Bandung tidak terlalu mentereng. Pemain yang bernomor punggung 21 itu hanya menyumbangkan 8 gol untuk Pangeran Biru.

Tak heran, dia pun lebih sering berada di bangku cadangan. Bahkan pada laga final ketika melawan Persipura Jayapura nama Coulibaly juga tak masuk dalam susunan pemain.