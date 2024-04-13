Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persita Tangerang vs Persib Bandung: Pasti Absen, Ini Update Kondisi Stefano Beltrame dan Beckham Putra

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |13:12 WIB
Persita Tangerang vs Persib Bandung: Pasti Absen, Ini <i>Update</i> Kondisi Stefano Beltrame dan Beckham Putra
Stefano Beltrame masih absen memperkuat Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani, membeberkan kondisi Stefano Beltrame dan Beckham Putra. Kedua pemain sudah dipastikan absen pada laga Liga 1 2023-2024 melawan Persita Tangerang.

Rafi mengakui Stefano dan Beckham merupakan pemain yang belum 100 persen untuk bisa menghadapi pertandingan. Sebab, keduanya masih diharuskan menjalani pemulihan akibat cedera yang dialami.

Stefano Beltrame debut bersama Persib Bandung melawan PSM Makassar (Foto: Persib Bandung)

“Stefano besok kami akan lakukan pemeriksaan penunjang untuk bagus secara mental dan psikis dianya, bahwa cederanya mendekati ke pemulihan 100 persen,” kata Rafi, Sabtu (13/4/2024).

Soal Beckham, sang dokter mengatakan kondisi cederanya sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Akan tetapi, sang pemain masih harus menjalani pemulihan.

“Jadi ada dua pendapat mengenai apa yang dialami Beckham. Dari dokter ortopedi yang satu bilang micro fractured ada patah tulang kecil. Dan dokter satu lagi bilang tidak tampak adanya patah tulang,” tutur Rafi.

Lebih lanjut, Rafi merasa dari gejala yang dialami, Beckham menderita patah tulang. Namun, dari hasil CT Scan, fraktur yang terjadi justru tidak tampak.

“Jadi hanya jaringan-jaringan sekitar tulangnya yang ada nyeri dan memar. Alhamdulillah sekarang ada perbaikan,” jelasnya.

