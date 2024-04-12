Piala Asia U-23 2024: Pelatih Timnas Yordania U-23 Ketir-Ketir Lihat Perkembangan Timnas Indonesia U-23

DOHA - Jelang bergulirnya Piala Asia U-23 2024, Tim Nasional (Timnas) Yordania U-23 ternyata sudah memantau lawan-lawannya di Grup A. Menariknya, pelatih Timnas Yordania U-23, Abdullah Abu Zema menaruh perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U-23 yang dinilainya sudah berkembang pesat.

Perlu diketahui, Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup A bersama Yordania, Australia, dan tuan rumah Qatar.

Timnas Indonesia U-23 menjadi tim debutan di Piala Asia U-23 Qatar 2024. Sementara Australia, Yordania, dan Qatar sudah sering tampil di Piala Asia U-23 serta sempat meraih posisi ketiga.

Jelang turnamen tersebut, Abdullah Abu Zema menegaskan Yordania menargetkan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun bukan hanya Yordania, semua tim di Piala Asia U-23 Qatar 2024 juga menargetkan hal yang sama dan membuat laga akan sulit untuk di prediksi.

"Tidak diragukan lagi, ini adalah grup yang menantang, tetapi tujuan kami jelas lolos (ke Paris 2024). Setiap tim di grup ini memiliki motivasi yang tinggi, yang akan membuat pertandingan berlangsung sengit dan sulit ditebak," kata Abdullah Abu Zema dikutip dari laman resmi FIFA, Jumat (12/4/2024).

Abdullah Abu Zema pun menyadari Australia dan Qatar menjadi tim terkuat di Grup A. Namun, ia tetap mewaspadai Timnas Indonesia U-23 yang telah jauh berkembang sehingga persaingan di Grup A sangat sulit.

"Australia adalah tim yang sulit, begitu pula Qatar, yang sebagai tuan rumah akan mendapat dukungan dari publik sendiri. Kami juga tahu seberapa jauh perkembangan sepak bola Indonesia, jadi semua pertandingan akan sulit untuk dilalui," ujarnya.