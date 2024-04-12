3 Negara Peserta Piala Asia U-23 2024 yang Punya Rataan Tinggi Badan Terpendek, Nomor 1 Timnas Malaysia U-23

3 Negara Peserta Piala Asia U-23 2024 yang Punya Rataan Tinggi Badan Terpendek. (Foto: Instagram/famalaysia)

ADA 3 negara peserta Piala Asia U-23 2024 yang mempunyai rataan tinggi badan terpendek yang menarik untuk diketahui. Lucunya, ketiga negara yang rata-rata tak sampai 177 cm itu berada di grup yang sama pada Piala Asia U-23 2024.

Sehingga ketiga tim tersebut tampaknya tak perlu terlalu memikirkan persaingan tinggi badan pada fase grup. Sebab tiga dari empat tim di grup tersebut nyatanya memiliki skuad engan rataan tinggi yang tak terlalu menjulang seperti halnya China (183 cm), Australia (181 cm), Korea (181 cm), dan Jepang (180 cm).

Penasaran grup mana dan tim apa saja yang menjadi rataan skuad terpendek?

Berikut 3 Negara Peserta Piala Asia U-23 2024 yang Punya Rataan Tinggi Badan Terpendek:

3. Vietnam (176,3 cm)





Menurut laporan dari media asal Vietnam, Thanhnien, Timnas Vietnam U-23 menjadi salah satu dari tiga tim dengan rataan tinggi badan terpendek di Piala Asia U-23 2024. Rata-rata tinggi badan skuad Golden Star Warriors muda itu berkisar 176,3 cm.

Kabar baiknya, pasukan Hoang Anh Tuan tak perlu pusing memikirkan tinggi badan timnya selama fase grup. Sebab ternyata di Grup D Piala Asia U-23 2024, masih ada dua tim dengan rataan tinggi terpendek.

2. Kuwait (176,2 cm)





Timnas Kuwait menjadi tim dengan rataan tinggi terendah kedua. Tentunya hal itu bisa menjadi kabar buruk.

Sebab dalam dunia sepakbola, tinggi badan pemain bisa memberikan keuntungan. Terutama dalam hal duel udara.